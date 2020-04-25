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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 186

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 186
Общество,  Фото:pixabay.com
В отделении реанимации находятся 3 человека 

В Бурятии за минувшие сутки число больных коронавирусом выросло на 6 человек. Накануне было 180 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-2019, на 8.00 часов 25 апреля их число выросло до 186.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 67 человек, умерло 2 человека (одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа), проходят лечение в стационарах 116 человек. 1 человек на стадии госпитализации.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 819 человек, все лабораторно обследованы.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 186 937,62 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

На 8:00 ч. 24 апреля в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией 116 больных. В том числе 6 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся 3 тяжёлых пациентов с COVID-19, 1 больной - на ИВЛ. Всего выздоровели от COVID-19 - 67 человек, в том числе за последние сутки - 5.



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