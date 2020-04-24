Рекордный объём личинок байкальского омуля зафиксирован за осенний нерест
По итогам осеннего нереста байкальского омуля из нерестилищ в реку Селенгу, которая является главным притоком озера Байкал и основным местом, где эндемик откладывает икру, скатилось рекордное количество личинок (стадия развития рыбы) – 1,2 млрд, сообщает ТАСС.
Этот объём равен количеству личинок, вышедших из нерестилищ за предыдущие пять лет, сообщил заведующий лабораторией водных биоресурсов Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Андрей Бобков.
- Произошло очень большое увеличение, связанное с тем, что осенью омуль в Селенгу зашел и продвигался очень быстро, поднялся выше Улан-Удэ на верхние нерестилища, и выживаемость икры достаточно высокая, к тому же ослабился пресс браконьерства, - сказал Бобков.
Он отметил, что осенний нерест 2019 года в итоге может существенно пополнить запасы омуля в Байкале. Однако поднимать вопрос о снятии запрета на вылов эндемика преждевременно, сказал ученый, так как пока нельзя говорить о кратном приросте популяции, уточняет ТАСС.
Нерест 2019 года может существенно пополнить запасы омуля в Байкале
Общество, Фото:
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