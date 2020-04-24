Мероприятие состоится 25 апреля
25 апреля библиотеки Улан-Удэ в очередной раз примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2020», посвящённой теме «Память нашей Победы» и Году памяти и славы. Однако на этот раз все мероприятия пройдут в онлайн режиме.
В Централизованной библиотечной системе г. Улан-Удэ акция будет проходить с 13:00 до 21:00 (6+). В Инстаграме библиотеки-филиалы проведут онлайн-квест «Дорогами войны», лекцию «1943 год. Курская битва», прямой эфир с автором книги «Жить, чтобы помнить. История эвакогоспиталей г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» Татьяной Астраханцевой, мастер-классы «Перевод фотопленки в цифровой формат» и «Создание памятной символики. Георгиевская лента». В социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» состоятся онлайн-тест по произведению «Василий Тёркин», викторина «Их имена в названиях улиц», показ видеофильма, стих-акция на разных языках к 95-летию поэта-фронтовика Жалсараева Д.З. «Поэзии звенящие стремена».
В республиканской детско-юношеской библиотеке в программе «Библионочи» (6+): видеоуроки, виртуальные выставки, мастер-классы, конкурсы, чемпионат по чтению вслух «Открой Рот» и мероприятия от партнёров библиотеки. Также пройдут онлайн-встреча с писательницей Светланой Лавровой, виртуальные выставки «Прочитанная книга о войне – твой подарок Героям», «Писатели Бурятии о Великой Отечественной войне», «Электронные издания о войне из фонда Президентской библиотеки», выставка детского рисунка «Война прошла, но подвиг вечен», презентация книги «Байгалай тоонууд, Байкальский счёт», интервью с писателями Светланой Нестеровой, Викторией Алагуевой и Алексеем Гатаповым, интервью с руководителями военно-патриотического отряда «Рысь».
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, свою площадку подготовит и Национальная библиотека Бурятии.
Улан-удэнские библиотеки проведут «Библионочь» онлайн
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