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В Бурятии ожидается тёплая погода

В Бурятии ожидается тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ветер немного утихнет

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике преимущественно без осадков.

Ветер северный 4-9, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 18-23, местами 8-13 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный ночью слабый, днем 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 18-20 тепла.
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