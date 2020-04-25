Ветер немного утихнет
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля по республике преимущественно без осадков.
Ветер северный 4-9, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 18-23, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный ночью слабый, днем 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 18-20 тепла.
В Бурятии ожидается тёплая погода
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