Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов запрещается в период с распаления льда по 20 июня
В Забайкальском национальном парке начинается нерестовый период.
В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна на территории Забайкальского национального парка запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в период с распаления льда по 20 июня. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Запрещается вылов рыбы:
- в озёрах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющей озеро Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки Арангатуйской;
- в Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него.
Добыча (вылов) хариуса в период с 25 апреля по 25 июня запрещается повсеместно.
За нарушение правил охраны природных ресурсов предусмотрена административная ответственность по ст.8.39 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч рублей до 4 тысяч рублей.
В Забайкальском нацпарке запрещается вылов рыбы
Общество, Фото:
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