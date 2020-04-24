В Забайкальском нацпарке запрещается вылов рыбы

Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов запрещается в период с распаления льда по 20 июня



В Забайкальском национальном парке начинается нерестовый период.



В соответствии с правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна на территории Забайкальского национального парка запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов в период с распаления льда по 20 июня. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Запрещается вылов рыбы:



- в озёрах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющей озеро Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом, а также на расстояниях менее 3 км, отмеряемых вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки Арангатуйской;



- в Чивыркуйском заливе озера Байкал и реках, впадающих в него.



Добыча (вылов) хариуса в период с 25 апреля по 25 июня запрещается повсеместно.



За нарушение правил охраны природных ресурсов предусмотрена административная ответственность по ст.8.39 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч рублей до 4 тысяч рублей.





