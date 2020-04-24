В Бурятии юные лесники учатся онлайн

Для школьников проводят вебинары и онлайн-уроки



В период самоизоляции лесники проводят профилактические занятия с детьми в онлайн-режиме. Так, сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза провели онлайн-урок для детей из школьного лесничества «Росток», посвящённый проблеме лесных пожаров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Школьникам показали презентацию «Профилактика лесных пожаров». И специалисты напомнили ребятам о правилах поведения в лесу и рассказали о причинах возникновения лесных пожаров.



Также сотрудники Ресурсного эколого-биологического центра подготовили для юных лесоводов вебинар по байкаловедению, который пройдёт в ближайшее время.



По словам организаторов, дети подробно изучат животный и растительный мир озера Байкал, рассмотрят карту и узнают о реках, которые впадают в озеро, а также о его географических особенностях.



- Такие уроки позволяют наглядно показать детям всю информацию. Например, когда у ребят появляются вопросы, мы тут же открываем онлайн-материалы и подробно объясняем. Наша задача – научить ребят любить и уважать лес и животных. Поэтому мы проводим для детей всевозможные занятия и квесты, чтобы это действительно запомнилось, - поделился инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза, Сергей Седельников.



