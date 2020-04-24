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В Иркутской области из-за водителя произошёл лесной пожар

В Иркутской области из-за водителя произошёл лесной пожар
Общество,  Фото:pixabay.com
Также мужчина выбросил мусор на обочине

В Иркутской области разбираются в обстоятельствах лесного пожара, возникшего накануне в нескольких километрах от Братска.

Как предварительно установили полицейские, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности водителем грузовика, перевозившего мусор с территории кладбища на склад твёрдых бытовых отходов недалеко от района Гидростроитель.

Выяснилось, что 32-летний шофёр во время транспортировки груза заметил задымление в кузове. Чтобы не допустить возгорание машины, он остановился, выгрузил содержимое недалеко от обочины и присыпал землей наиболее опасные участки.

Не убедившись, что угроза возгорания по-прежнему существует, мужчина покинул место происшествия. После этого тление возобновилось, привело к неконтролируемому палу и пожару на площади 7 гектаров.

- В настоящее время гражданин даёт объяснения сотрудниками полиции в отделе внутренних дел. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Помимо этого, водитель обязан принять меры по ликвидации мусора, оставленного вблизи проезжей части, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Жителям напоминают, что с 10 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В условиях действия запрета нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор на территории дачных кооперативов, готовить пищу на огне и углях, проводить иные действия с огнём на улице.

За нарушение грозит штраф от 4 тысяч до миллиона рублей, а также уголовная ответственность.

пожар
 
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