В Иркутской области из-за водителя произошёл лесной пожар

Также мужчина выбросил мусор на обочине



В Иркутской области разбираются в обстоятельствах лесного пожара, возникшего накануне в нескольких километрах от Братска.



Как предварительно установили полицейские, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности водителем грузовика, перевозившего мусор с территории кладбища на склад твёрдых бытовых отходов недалеко от района Гидростроитель.



Выяснилось, что 32-летний шофёр во время транспортировки груза заметил задымление в кузове. Чтобы не допустить возгорание машины, он остановился, выгрузил содержимое недалеко от обочины и присыпал землей наиболее опасные участки.



Не убедившись, что угроза возгорания по-прежнему существует, мужчина покинул место происшествия. После этого тление возобновилось, привело к неконтролируемому палу и пожару на площади 7 гектаров.



- В настоящее время гражданин даёт объяснения сотрудниками полиции в отделе внутренних дел. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Помимо этого, водитель обязан принять меры по ликвидации мусора, оставленного вблизи проезжей части, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Жителям напоминают, что с 10 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В условиях действия запрета нельзя разводить костры в лесах, сжигать мусор на территории дачных кооперативов, готовить пищу на огне и углях, проводить иные действия с огнём на улице.



За нарушение грозит штраф от 4 тысяч до миллиона рублей, а также уголовная ответственность.



