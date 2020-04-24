 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться

В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные

В Бурятии военнослужащие подразделений снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя на основе опыта современных вооружённых конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах, определять места возможной установки ловушек и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.

Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные, военнослужащим при этом необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
снайперы ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ ежедневно обрабатывают для борьбы с коронавирусом
Улан-Удэ ежедневно обрабатывают для борьбы с коронавирусом
Общество, 24.04.2020
Обрабатываются остановки, скверы и парки
15% забайкальцев с коронавирусом выздоровели
15% забайкальцев с коронавирусом выздоровели
Общество, 24.04.2020
За последние сутки из стационаров края выписаны шесть человек
В России от коронавируса скончались 615 человек
В России от коронавируса скончались 615 человек
Общество, 24.04.2020
Число случаев заражения COVID-19 за сутки выросло на 5,8 тысяч
В Бурятии рассказали, как не заразиться от доставщика еды
В Бурятии рассказали, как не заразиться от доставщика еды
Общество, 24.04.2020
Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены
Из аварийного жилья переселят ещё тысячу жителей Бурятии
Из аварийного жилья переселят ещё тысячу жителей Бурятии
Общество, 24.04.2020
Стартует второй этап реализации федерального проекта
В Бурятии посмертно наградили двух погибших лесников
В Бурятии посмертно наградили двух погибших лесников
Общество, 24.04.2020
Опытный лесник не бросил молодого коллегу и до последнего пытался спастись из огненного кольца
В Бурятии эпидемиологи ожидают продления режима самоизоляции
В Бурятии эпидемиологи ожидают продления режима самоизоляции
Общество, 24.04.2020
«Вирус циркулирует, и этого нужно опасаться», - сказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина
В Иркутске с кладбищ вывезли около 200 тонн мусора
В Иркутске с кладбищ вывезли около 200 тонн мусора
Общество, 24.04.2020
При уборке двух кладбищ было выявлено множество несанкционированных свалок
«Уволить легко, а помочь слабо?»: В Улан-Удэ защищают уволенного главврача
«Уволить легко, а помочь слабо?»: В Улан-Удэ защищают уволенного главврача
Общество, 24.04.2020
Сотрудники городской больницы №4 обратились к главе Бурятии
Улан-удэнка, заражённая коронавирусом, родила ребёнка
Улан-удэнка, заражённая коронавирусом, родила ребёнка
Общество, 24.04.2020
У малыша уже взяли анализ на коронавирус
Красную книгу России пополнили новые животные из Бурятии
Красную книгу России пополнили новые животные из Бурятии
Общество, 24.04.2020
В их числе северный олень, черношапочный сурок и другие виды  
Улан-Удэ раздали все сухпайки школьникам-льготникам
Улан-Удэ раздали все сухпайки школьникам-льготникам
Общество, 24.04.2020
Об этом отчиталась Татьяна Митрофанова
Жителей Бурятии призывают посадить «Сад памяти»
Жителей Бурятии призывают посадить «Сад памяти»
Общество, 24.04.2020
Акция «Сад памяти» в Бурятии пройдёт в онлайн-режиме
За спасение ребёнка и бабушки от волкодава улан-удэнца наградили медалью
За спасение ребёнка и бабушки от волкодава улан-удэнца наградили медалью
Общество, 24.04.2020
Путин подписал указ о награждении судебного пристава из Улан-Удэ за геройский поступок

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^