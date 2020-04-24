В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные



В Бурятии военнослужащие подразделений снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя на основе опыта современных вооружённых конфликтов.



Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах, определять места возможной установки ловушек и самодельных взрывных устройств.



Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.



Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные, военнослужащим при этом необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

