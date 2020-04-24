Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные
В Бурятии военнослужащие подразделений снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя на основе опыта современных вооружённых конфликтов.
Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населённых пунктах, определять места возможной установки ловушек и самодельных взрывных устройств.
Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.
Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные, военнослужащим при этом необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться
Общество, Фото:
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