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Певец из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля в Санкт-Петербурге

Певец из Улан-Удэ стал финалистом фестиваля в Санкт-Петербурге
Общество,  Фото:pixabay.com
Александр Сорошкин прошёл отборочный этап международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!»

Девятиклассник Александр Сорошкин из Улан-Удэ стал финалистом международного фестиваля в Санкт-Петербурге. Саше 15 лет, он учится в специальной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей. Вокалом занимается с 9 лет.

За свою недолгую вокальную карьеру талантливый школьник уже имеет солидный список побед в различных конкурсах. В копилке его наград первые места республиканского конкурса «Весенний перезвон», конкурса к 90-летию Всероссийского общества слепых, 3 место городского конкурса песен к 70-летию Великой Победы, участие в межрегиональном фестивале «Благодать». Александр активно участвует в выездных концертах, семинарах, конференциях. В декабре 2019 года он стал лауреатом 1-й степени республиканского смотра-конкурса народного художественного творчества «Творчество без границ», организованного Республиканским центром народного творчества.

Саша прошёл отборочный этап XIII международного творческого фестиваля «Шаг навстречу!» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие запланировано в июне 2020 года в Санкт-Петербурге. В начале апреля ему пришло приглашение на участие в финале фестиваля. По ряду независящих от него причин пока не известно сможет ли молодой человек участвовать в этом мероприятии.

Но на этом Александр не останавливается. Сейчас он принимает участие в онлайн-туре V республиканского телевизионного конкурса «Зажигаем звезды с СТС». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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