Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок
Мужчина проигнорировал сигнал инспекторов ГИБДД об остановке транспортного средства
В Аларском районе Иркутской области задержан водитель, который грубо нарушал ПДД и пытался скрыться от преследования.
В посёлке Кутулик инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Lexus LX», который двигался на высокой скорости. Водителю был подан сигнал об остановке машины. Однако автолюбитель проигнорировал законное требование автоинспекторов и продолжил движение, при этом увеличив скорость. Дорожные полицейские начали преследование. Спустя некоторое время нарушитель был задержан.
В ходе проверки инспекторы ДПС установили личность мужчины, находившегося за рулём автомобиля. Им оказался 36-летний местный житель. Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок.
- В отношении лихача были составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленные Правилами дорожного движения», по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортным средством на величину более 20, но не более 40 км/ч» и по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области.
В Иркутской области лихач пытался скрыться от полицейских
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обрабатываются остановки, скверы и парки
За последние сутки из стационаров края выписаны шесть человек
Число случаев заражения COVID-19 за сутки выросло на 5,8 тысяч
Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены
Стартует второй этап реализации федерального проекта
Опытный лесник не бросил молодого коллегу и до последнего пытался спастись из огненного кольца
«Вирус циркулирует, и этого нужно опасаться», - сказала замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина
При уборке двух кладбищ было выявлено множество несанкционированных свалок
Сотрудники городской больницы №4 обратились к главе Бурятии
У малыша уже взяли анализ на коронавирус
В их числе северный олень, черношапочный сурок и другие виды
Уже поступило пять аппаратов
Об этом отчиталась Татьяна Митрофанова
Акция «Сад памяти» в Бурятии пройдёт в онлайн-режиме
Путин подписал указ о награждении судебного пристава из Улан-Удэ за геройский поступок