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23 Апреля

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В Иркутской области лихач пытался скрыться от полицейских

В Иркутской области лихач пытался скрыться от полицейских
Общество,  Фото:pixabay.com
Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок

Мужчина проигнорировал сигнал инспекторов ГИБДД об остановке транспортного средства

В Аларском районе Иркутской области задержан водитель, который грубо нарушал ПДД и пытался скрыться от преследования.

В посёлке Кутулик инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Lexus LX», который двигался на высокой скорости. Водителю был подан сигнал об остановке машины. Однако автолюбитель проигнорировал законное требование автоинспекторов и продолжил движение, при этом увеличив скорость. Дорожные полицейские начали преследование. Спустя некоторое время нарушитель был задержан.

В ходе проверки инспекторы ДПС установили личность мужчины, находившегося за рулём автомобиля. Им оказался 36-летний местный житель. Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок.

- В отношении лихача были составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленные Правилами дорожного движения», по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортным средством на величину более 20, но не более 40 км/ч» и по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по иркутской области. 
ГИБДД
 
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