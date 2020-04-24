Число случаев заражения COVID-19 за сутки выросло на 5,8 тысяч
Общее число случаев заболевания коронавирусом в России на 24 апреля составляет 68 622. За последние сутки выявлено 5 849 случаев. Выздоровело 5 568 человек, скончалось 615 пациентов.
Проведено более 2,55 млн. тестов.
В Забайкальском крае зарегистрировано 83 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровело 13 человек.
В Иркутской области 85 подтверждённых случаев инфицирования, в том числе 58 человек госпитализировано, из них 13 из обсерваторов. 1 транзитный больной убыл в Забайкалье. Выздоровело 23 человека, скончались 3.
В Бурятии 180 случаев заражения коронавирусом. В том числе успешно завершили лечение и выписались из больницы 62 человека. Только накануне домой из больницы отправили семь пациентов. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. Продолжают лечение в инфекционных стационарах 111 пациентов. Ещё пять человек в настоящий момент госпитализируют.
В России от коронавируса скончались 615 человек
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