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В Бурятии рассказали, как не заразиться от доставщика еды

В Бурятии рассказали, как не заразиться от доставщика еды
Общество,  Фото:pixabay.com
Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены

В условиях соблюдения режима самоизоляции или карантина услуга доставки еды на дом становится всё более востребованной. Заказать доставку готовых блюд можно через интернет или по телефону. приложениях. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о правилах безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции.

Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук. Курьеры должны приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными ёмкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой.

При получении заказа, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на наличие информации на блюдах, таких как фирменное наименование (наименование), способ приготовление, состав основных рецептурных компонентов; сведения о массе (объеме) порции; пищевой ценности и т.д.

При получении заказа рекомендуется соблюдать специальные правила безопасности. В частности, оплачивать заказ бесконтактным способом, при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или после совершения оплаты вымыть руки с мылом и протереть дезинфицирующим средством.

- Вручая заказ, курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону, - подчёркивают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.


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