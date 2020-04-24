В Бурятии рассказали, как не заразиться от доставщика еды

Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены



В условиях соблюдения режима самоизоляции или карантина услуга доставки еды на дом становится всё более востребованной. Заказать доставку готовых блюд можно через интернет или по телефону. приложениях. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о правилах безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции.



Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук. Курьеры должны приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными ёмкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой.



При получении заказа, специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на наличие информации на блюдах, таких как фирменное наименование (наименование), способ приготовление, состав основных рецептурных компонентов; сведения о массе (объеме) порции; пищевой ценности и т.д.



При получении заказа рекомендуется соблюдать специальные правила безопасности. В частности, оплачивать заказ бесконтактным способом, при оплате через мобильный терминал использовать перчатки или после совершения оплаты вымыть руки с мылом и протереть дезинфицирующим средством.



- Вручая заказ, курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость (короб) у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону, - подчёркивают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.





