Заявки и видео принимаются до 29 мая
В Иркутской области проходит онлайн-конкурс улигершинов. К участию приглашаются индивидуальные исполнители – улигершины и исполнители одической поэзии бурят (магтаал, соло, бара) в двух возрастных группах: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше.
Конкурс проводится в заочной форме, в один тур. Каждый участник представляет один улигер и одно произведение одической поэзии в любом жанре в соответствии с локальными исполнительскими традициями своего района. Улигеры можно исполнять под собственное инструментальное сопровождение на народном инструменте. Использование фонограмм не допускается.
Исполнителей оценивают по раскрытию художественного образа, умению погрузить в атмосферу эпоса; музыкально-поэтическому мастерству; самобытности и своеобразии исполнения; артистизму; традиционному бурятскому костюму, соответствующему локально-региональным особенностям участника. Три лучших участника в каждой возрастной группе награждаются дипломом лауреата I, II, III степени и памятными призами.
Заявки и видео с конкурсными работами подаются до 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутской области стартовал онлайн-конкурс улигершинов
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