Из аварийного жилья переселят ещё тысячу жителей Бурятии

Стартует второй этап реализации федерального проекта



В Бурятии до конца 2021 года будет переселена из аварийного жилья ещё почти тысяча граждан, сообщает минстрой республики.



Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идёт с опережением графика. К примеру, в 2019 году было расселено в два раза больше жителей. По плану необходимо было расселить в 2019 году 60 человек, по факту же переселили 227 человек.



В 2020 году эпидемия коронавируса не повлияла на работу по переселению. Больше половины граждан, которых планировалось переселить в 2020-м году, уже получили выкупную стоимость за своё аварийное жилье. Согласно графику, в 2019-2020 гг. необходимо было расселить 501 человека. На сегодня соглашения на предоставление выкупной стоимости, контракты на приобретение жилых помещений заключены с 315 гражданами. До конца года необходимо будет расселить ещё 186 человек.



- Общий объём финансирования на 2020-2021 годы – 479 232 млн руб. На эти деньги необходимо будет расселить 994 граждан из 10 564,58 кв. м. аварийного жилья. Работа по заключению соглашений с гражданами на предоставление выкупной стоимости, контрактов на приобретение жилых помещений или строительство начнётся после одобрения заявки Фондом реформирования ЖКХ, - уточнили в министерстве.



В реализации первого этапа (2019-2020) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» принимают участие Джидинский, Закаменский, Прибайкальский районы и Улан-Удэ.



Во втором этапе примут участие Улан-Удэ, Кабанский и Джидинский районы.



В целом же, федеральная программа рассчитана до 2024 года. За это время в Бурятии необходимо будет расселить почти 7 тысяч человек из 94,1 тысяч квадратных метров. В программе переселения участвуют 10 муниципальных образований: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.



Исполнение программы будет проходить в шесть этапов, каждый этап – это двухлетний период.

