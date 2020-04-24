В Бурятии за неделю проконтролировали перевозку 1,2 миллиона яиц

Всего в Кяхте досмотрели 657 тонн продукции
В Кяхте сотрудники управления Россельхознадзора производят досмотр подконтрольных грузов при экспорте, импорте и транзите.
С 17 по 23 апреля осуществлён контроль при перевозке 57 партий продукции весом 657 тонн.
При экспорте проконтролирована перевозка 1 201 800 штук куриных яиц и 41 партии продукции весом 328 тонн: 116,5 тонны молочной, 2,2 тонны мясной и 14,3 тонны рыбной продукции, 140 тонн свинины, 41,2 тонны мяса птицы, 0,1 тонны меда и 13,7 тонны кормов.
Кроме того, при транзите осуществлён досмотр 16 партий свинины весом 329 тонн, экспортируемой из Польши в Монголию.
Все грузы соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Общество, Фото:
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