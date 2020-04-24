Администрация Читы призывает воздержаться от посещения кладбищ

В Родительский день полиция может перекрыть подъездные дороги



В Забайкальском крае подписано распоряжение администрации Читы «Об обеспечении безопасности граждан в день поминовения усопших (Радоницы) 28 апреля 2020 года». В документе прописаны меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности граждан в день поминовения усопших, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку.



В соответствии с распоряжением Управлению МВД России по Чите рекомендовано закрыть движение для всех транспортных средств, кроме похоронных процессий, 28 апреля 2020 года с 6:00 до 23:00: по улице Курнатовского от улицы Коханского до Объездного шоссе; по Объездному шоссе от улицы Верхоленской до Каштакской транспортной развязки; по улице Баранского от улицы Куйбышева до границ Читинского района.



Комитету городского хозяйства поручается установить до 28 апреля 2020 года на въездах (входах) городских кладбищ аншлаги о запрете посещения гражданами кладбищ (кроме похоронных процессий) и информацию о профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

