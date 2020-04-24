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В Иркутской области создаётся центр для одарённых детей

В Иркутской области создаётся центр для одарённых детей
Общество,  Фото:пресс-служба министерства образования Иркутской области
Он будет расположен в 20 км от Ангарска

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020 году в Иркутской области начнёт функционировать центр выявления и поддержки одарённых детей «Персей».

Образовательный центр «Персей» создается как структурное подразделение Регионального института кадровой политики и непрерывного профессионального образования на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика», расположенного в живописном лесу в 20 км от города Ангарска.

Благоустроенные жилые корпуса, столовая, просторный актовый зал, учебные аудитории – хорошие условия для проведения мероприятий со школьниками, которые и раньше, на протяжении многих лет приезжали сюда на летние и зимние физико-математические школы, сессии областного детского парламента, межрегиональный Байкальский детский форум, региональные конкурсы «Лучший ученик года» и «Студент года» и другие мероприятия с одарёнными и высокомотивированными молодыми людьми.

20 апреля заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных побывала в оздоровительно-образовательном центре и познакомилась с тем, какие изменения ожидают его в ближайшее время, как преобразятся корпуса и территория.

- Сделать до сентября предстоит ещё немало, но это того стоит, ведь благодаря образовательному центру «Персей» несколько тысяч школьников ежегодно будут иметь возможность не только побывать на профильных сменах, но и реализовать свой интеллектуально-творческий потенциал в рамках дистанционных образовательных программ и различных конкурсных мероприятий под эгидой центра, – отметила Наталья Черных.

В центре будут круглогодично проводиться профильные смены для одарённых школьников региона по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство» с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики Иркутской области, потенциально пригодных для реализации образовательных программ для одарённых и высокомотивированных детей.

Для реализации поставленной задачи из федерального бюджета выделено более 323 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования, в областном бюджете на обеспечение создания и функционирования центра запланировано более 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
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