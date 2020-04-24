При уборке двух кладбищ было выявлено множество несанкционированных свалок
В преддверии дня поминовения на муниципальных кладбищах Иркутска проводится уборка и вывоз мусора. В рамках муниципального контракта АО «Спецавтохозяйство» вывезло с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ порядка 200 тонн отходов.
Специалисты комитета городского обустройства при уборке Маратовского и Русско-Амурского кладбищ выявили множество несанкционированных свалок бытового мусора. За территорией Маратовского кладбища обнаружены большие объёмы строительного мусора. Стихийные свалки также были устранены.
– Мы стараемся поддерживать порядок на муниципальных кладбищах. Убедительно просим жителей Иркутска соблюдать чистоту во время посещений! Не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах, тем самым создавая стихийные свалки, – отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева. – Отдельно хочется обратиться к собственникам частных домов и дачникам. Важно обеспечивать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора самостоятельно, а не оставлять их у погостов и прилегающих к кладбищам лесах.
В этом году день поминовения приходится на 28 апреля. Жителей убедительно просят соблюдать меры предосторожности с целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией и воздержаться от посещений кладбищ в эти дни, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в Родительский день закрыли доступ на кладбища для массового посещения.
В Иркутске с кладбищ вывезли около 200 тонн мусора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники городской больницы №4 обратились к главе Бурятии
У малыша уже взяли анализ на коронавирус
В их числе северный олень, черношапочный сурок и другие виды
Уже поступило пять аппаратов
Об этом отчиталась Татьяна Митрофанова
Акция «Сад памяти» в Бурятии пройдёт в онлайн-режиме
Путин подписал указ о награждении судебного пристава из Улан-Удэ за геройский поступок
Учения подразделения антитеррора прошли в Кяхте
В регионе рассматривается внедрение системы цифровых пропусков
В этих двух регионах почти одинаковое число больных
Сначала девочка сшила маски для своих близких, а потом решила помочь правоохранителям
Гимназия-интернат появится в невостребованном здании детдома
Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия
Средства индивидуальной защиты для медиков передал фонд «Вольное дело»
Военные артисты провели необычный концерт в спальном районе для улан-удэнцев, находящихся на самоизоляции