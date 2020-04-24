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24 Апреля

23 Апреля

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В Иркутске с кладбищ вывезли около 200 тонн мусора

В Иркутске с кладбищ вывезли около 200 тонн мусора
Общество, 
При уборке двух кладбищ было выявлено множество несанкционированных свалок

В преддверии дня поминовения на муниципальных кладбищах Иркутска проводится уборка и вывоз мусора. В рамках муниципального контракта АО «Спецавтохозяйство» вывезло с территорий Ново-Ленинского, Русско-Амурского, Маратовского, Александровского, Свердловского и Еврейского кладбищ порядка 200 тонн отходов.

Специалисты комитета городского обустройства при уборке Маратовского и Русско-Амурского кладбищ выявили множество несанкционированных свалок бытового мусора. За территорией Маратовского кладбища обнаружены большие объёмы строительного мусора. Стихийные свалки также были устранены.

– Мы стараемся поддерживать порядок на муниципальных кладбищах. Убедительно просим жителей Иркутска соблюдать чистоту во время посещений! Не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах, тем самым создавая стихийные свалки, – отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Прокопьева. – Отдельно хочется обратиться к собственникам частных домов и дачникам. Важно обеспечивать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора самостоятельно, а не оставлять их у погостов и прилегающих к кладбищам лесах.

В этом году день поминовения приходится на 28 апреля. Жителей убедительно просят соблюдать меры предосторожности с целью профилактики заражения коронавирусной инфекцией и воздержаться от посещений кладбищ в эти дни, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в Родительский день закрыли доступ на кладбища для массового посещения.

кладбище мусор
 
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