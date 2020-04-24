В их числе северный олень, черношапочный сурок и другие виды
Красную книгу России пополнили новые обитатели животного мира. Соответствующий приказ выпустило министерство природных ресурсов и экологии России.
Впервые статус краснокнижных получили 43 вида животных (29 птиц и 14 млекопитающих). В их числе есть и виды, обитающие в Бурятии, о чём сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Из видов, обитающих на Байкальской природной территории, в Красной книге России теперь значатся: острорылый ленок (популяции русла реки Ангара, озера Байкал), обыкновенный таймень, арктический голец (популяции озера Фролиха), стерлядь (популяция бассейна реки Ангара), сибирский осётр, серый гусь, сибирский таежный гуменник (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), черношапочный сурок (прибайкальский подвид), орел-могильник (популяция Байкальского региона), северный олень (сибирский лесной подвид, ангарская популяция) и другие.
За незаконную добычу и оборот краснокнижных животных грозит административная и уголовная ответственность.
К примеру, незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа краснокнижных животных влечёт наказание по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Независимо от привлечения к административной и уголовной ответственности, с виновного лица будет взыскан ущерб окружающей среде.
Красную книгу России пополнили новые животные из Бурятии
Общество, Фото:
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