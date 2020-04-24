 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

Поверку счётчиков отложат до 2021 года

Поверку счётчиков отложат до 2021 года
Общество,  Фото:pixabay.com
Подобное решение стало одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Поверку всех бытовых приборов учёта можно не проводить до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты потреблённых коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Такое решение было принято для минимизации рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Информация о временном прекращении поверок уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации в адрес лиц, имеющих право на проведение поверки бытовых приборов учёта.

Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учёта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учёта физическими лицами является ложной и не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
счетчики ЖКХ коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области создаётся центр для одарённых детей
В Иркутской области создаётся центр для одарённых детей
Общество, 24.04.2020
Он будет расположен в 20 км от Ангарска
Улан-удэнец стал призёром конкурса стихотворений в Забайкалье
Улан-удэнец стал призёром конкурса стихотворений в Забайкалье
Общество, 24.04.2020
Поэтический конкурс был посвящён ученому и врачу Петру Бадмаеву
Поверку счётчиков отложат до 2021 года
Поверку счётчиков отложат до 2021 года
Общество, 24.04.2020
Подобное решение стало одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Узбекистан приглашает к сотрудничеству бурятские компании
Узбекистан приглашает к сотрудничеству бурятские компании
Общество, 24.04.2020
Предлагается сотрудничество с поставщиками промышленной и сельскохозяйственной продукции
В Забайкальском нацпарке запрещается вылов рыбы
В Забайкальском нацпарке запрещается вылов рыбы
Общество, 24.04.2020
Добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов запрещается в период с распаления льда по 20 июня
В Бурятии юные лесники учатся онлайн
В Бурятии юные лесники учатся онлайн
Общество, 24.04.2020
Для школьников проводят вебинары и онлайн-уроки
В Иркутской области из-за водителя произошёл лесной пожар
В Иркутской области из-за водителя произошёл лесной пожар
Общество, 24.04.2020
Также мужчина выбросил мусор на обочине
В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться
В Бурятии снайперы учатся скрытно перемещаться
Общество, 24.04.2020
Для усложнения задачи во время «прочёсывания» местности и выбора позиций снайперам поступают различные вводные
В Иркутской области лихач пытался скрыться от полицейских
В Иркутской области лихач пытался скрыться от полицейских
Общество, 24.04.2020
Кроме него. в машине на переднем сиденье без детского удерживающего устройства находился 5-летний ребёнок
В Бурятии за неделю проконтролировали перевозку 1,2 миллиона яиц
В Бурятии за неделю проконтролировали перевозку 1,2 миллиона яиц
Общество, 24.04.2020
Всего в Кяхте досмотрели 657 тонн продукции
Школа в Бурятии присоединилась к «скучающему флешмобу»
Школа в Бурятии присоединилась к «скучающему флешмобу»
Общество, 24.04.2020
«Никто не пинает волейбольный мяч» и «Никто не приходит без формы» - учителя показали, как скучают по ученикам
В Бурятии коронавирус у новорождённого пока не подтверждается
В Бурятии коронавирус у новорождённого пока не подтверждается
Общество, 24.04.2020
Женщина, больная коронавирусом, родила накануне
В Улан-Удэ устанавливают бюсты героев Советского Союза
В Улан-Удэ устанавливают бюсты героев Советского Союза
Общество, 24.04.2020
Скульптуры появятся около четырёх школ
Улан-Удэ ежедневно обрабатывают для борьбы с коронавирусом
Улан-Удэ ежедневно обрабатывают для борьбы с коронавирусом
Общество, 24.04.2020
Обрабатываются остановки, скверы и парки
15% забайкальцев с коронавирусом выздоровели
15% забайкальцев с коронавирусом выздоровели
Общество, 24.04.2020
За последние сутки из стационаров края выписаны шесть человек

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Конференции
^