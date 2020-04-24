Подобное решение стало одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Поверку всех бытовых приборов учёта можно не проводить до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты потреблённых коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Такое решение было принято для минимизации рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Информация о временном прекращении поверок уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации в адрес лиц, имеющих право на проведение поверки бытовых приборов учёта.
Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учёта. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учёта физическими лицами является ложной и не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Поверку счётчиков отложат до 2021 года
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