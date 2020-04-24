В Бурятии военные отразили нападение «террористов»

Общество, Фото: из архива

Учения подразделения антитеррора прошли в Кяхте



Нападение условных террористов в ходе тренировки отразило подразделение антитеррора Восточного военного округа в Бурятии.



Подразделение антитеррора из состава мотострелкового соединения, дислоцированного в Кяхте, было поднято по тревоге.



По замыслу мероприятия, условные террористы спланировали захватить важнейший территориальный узел связи, для нарушения работы системы управления и срыва плановой деятельности части. При этом «террористы» применили самодельный беспилотный летательный аппарат.



Личный состав с применением штатного вооружения, а также при огневой поддержке БМП-2 и танков Т-72Б3, последовательно отработав тактические задачи по отражению наступления, блокировал и уничтожил противника.



Медицинский персонал группы отработал вопросы оказания первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.



Тренировки подразделений антитеррора в соединении проводятся регулярно по различным тактическим сценариям, в том числе по ночам, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



