Учения подразделения антитеррора прошли в Кяхте
Нападение условных террористов в ходе тренировки отразило подразделение антитеррора Восточного военного округа в Бурятии.
Подразделение антитеррора из состава мотострелкового соединения, дислоцированного в Кяхте, было поднято по тревоге.
По замыслу мероприятия, условные террористы спланировали захватить важнейший территориальный узел связи, для нарушения работы системы управления и срыва плановой деятельности части. При этом «террористы» применили самодельный беспилотный летательный аппарат.
Личный состав с применением штатного вооружения, а также при огневой поддержке БМП-2 и танков Т-72Б3, последовательно отработав тактические задачи по отражению наступления, блокировал и уничтожил противника.
Медицинский персонал группы отработал вопросы оказания первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых.
Тренировки подразделений антитеррора в соединении проводятся регулярно по различным тактическим сценариям, в том числе по ночам, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные отразили нападение «террористов»
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