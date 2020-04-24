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Забайкалье тестирует электронные пропуска во время самоизоляции

Забайкалье тестирует электронные пропуска во время самоизоляции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе рассматривается внедрение системы цифровых пропусков

В Забайкальском крае рассматривается внедрение системы цифровых пропусков. Сроки действия этой системы зависят от масштаба распространения коронавирусной инфекции, а значит и от добросовестности граждан при соблюдения режима самоизоляции, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Предполагается, что пропуск можно будет оформить через приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», разработанное Минкомсвязи России, либо сделать это через сайт propusk.gosuslugi.ru

Чтобы получить его, необходимо указать причину, почему вы покидаете место самоизоляции, а также время и адрес пункта назначения. Цифровой код, он же ваш пропуск, придёт либо в виде смс, либо на электронную почту — по выбору пользователя. Его можно сохранить в смартфон или распечатать. Главное, в том или ином виде носить при себе.

Для передвижения по территории Забайкальского края в целях осуществления трудовой деятельности, оформляется постоянный цифровой пропуск. В иных случаях, кроме работы, понадобится разовый пропуск. Для его получения необходимо ввести данные, а затем с цифровым документом можно уже отправиться к пожилому родственнику, в магазин, аптеку или выгулять домашнего питомца. Порядок оформления документа будет утверждаться правительством региона.

- Одним из инструментов оформления разового цифрового пропуска рассматривается использование мобильного приложения «Госуслуги СТОП коронавирус». После прохождения анкетирования и выбора причины нахождения вне места проживания, разовый цифровой пропуск отобразится на экране мобильного телефона или планшета и сохранится в личном кабинете. Программисты дополнят существующее приложение. Пока в нём только Московская область, скоро появится Забайкальский край и другие регионы, - рассказала министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Батуева.

Оформлением постоянного цифрового пропуска занимается работодатель путём заполнения соответствующей формы в личном кабинете организации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Затем сотрудникам цифровой пропуск направляется в личный кабинет на портале госуслуг или на адрес электронной почты.

Возможность нахождения граждан вне места проживания и передвижения с использованием транспортных средств, например, до собственной дачи, подтверждается цифровым пропуском вместе с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, цифровой пропуск в виде QR-кода может быть предъявлен для проверки уполномоченным лицам, как и в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пока не принято решение о введении цифровых пропусков
коронавирус самоизоляция пропускная система
 
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