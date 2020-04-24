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24 Апреля

23 Апреля

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Транзитного больного коронавирусом отправили из Иркутской области в Забайкалье

Транзитного больного коронавирусом отправили из Иркутской области в Забайкалье
Общество, 
В этих двух регионах почти одинаковое число больных

На 24 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 83 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 13 из них – дети. Об этом сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения инфекции.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах.

Всего 13 человек выписаны из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.

В Иркутской области 85 подтверждённых случаев инфицирования, в том числе 58 человек госпитализировано, из них 13 из обсерваторов. 1 транзитный больной убыл в Забайкалье.

Выздоровело 23 человека, скончались 3.

В Бурятии на сегодня 180 случаев заражения коронавирусом. В том числе успешно завершили лечение и выписались из больницы 62 человека. Только накануне домой из больницы отправили семь пациентов. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа.

Продолжают лечение в инфекционных стационарах 111 пациентов. Ещё пять человек в настоящий момент госпитализируют.


коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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