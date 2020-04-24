Школьница из Бурятии сшила маски для сотрудников ГИБДД

Сначала девочка сшила маски для своих близких, а потом решила помочь правоохранителям



В Бурятии активистка отряда юных инспекторов движения из Кыренской школы Ксения сшила защитные маски для сотрудников Госавтоинспекции. Находящаяся на режиме самоизоляции школьница решила с пользой провести время дома и освоила пошив масок.



Сначала Ксения сшила маски для своих близких и друзей, а потом выразила желание помочь сотрудникам ГИБДД.



- Знаю, что автоинспекторы ежедневно общаются с десятками граждан, поэтому они должны быть максимально защищены, - рассказала юная помощница Госавтоинспекции.



На каждой маске школьница также вышила слова «ЮИД» и «ГИБДД» как напоминание о совместной работе и взаимопомощи.



Автоинспекторы были очень рады подарку Ксении и выразили искреннюю признательность за проявленную заботу и внимание. В ответ полицейские отблагодарили активистку отряда ЮИД сладостями и фруктами, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

