Сначала девочка сшила маски для своих близких, а потом решила помочь правоохранителям
В Бурятии активистка отряда юных инспекторов движения из Кыренской школы Ксения сшила защитные маски для сотрудников Госавтоинспекции. Находящаяся на режиме самоизоляции школьница решила с пользой провести время дома и освоила пошив масок.
Сначала Ксения сшила маски для своих близких и друзей, а потом выразила желание помочь сотрудникам ГИБДД.
- Знаю, что автоинспекторы ежедневно общаются с десятками граждан, поэтому они должны быть максимально защищены, - рассказала юная помощница Госавтоинспекции.
На каждой маске школьница также вышила слова «ЮИД» и «ГИБДД» как напоминание о совместной работе и взаимопомощи.
Автоинспекторы были очень рады подарку Ксении и выразили искреннюю признательность за проявленную заботу и внимание. В ответ полицейские отблагодарили активистку отряда ЮИД сладостями и фруктами, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Школьница из Бурятии сшила маски для сотрудников ГИБДД
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