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В Бурятии из-за коронавируса продлили разрешения на оружие

В Бурятии из-за коронавируса продлили разрешения на оружие
Общество,  Фото:pixabay.com
Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии сообщил о продлении разрешений на оружие до 1 сентября 2020 года. Связано это с пандемией коронавируса и введённой самоизоляцией граждан.

- Действие лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности, продление (выдача) удостоверений частного охранника, а также выдача (переоформление, продление) разрешения на хранение и ношение, хранение и использование оружия, выдача лицензии на приобретение гражданского и служебного оружия, срок действия которых истекают (истекли) в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года, действие продлевается на срок до 1 сентября 2020 года, за исключением лицензии на приобретение оружия, действия которых не продлевается. Заявление и документы на продление разрешительных документов необходимо подать по окончании ограничительных мер, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

В случае необходимости продления разрешения на оружие или получения лицензии на приобретение оружия, заявление рекомендуется подать через портал Госуслуг.

Готовые документы можно получить в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по предварительной записи.



Росгвардия оружие коронавирус
 
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