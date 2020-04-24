В Бурятии из-за коронавируса продлили разрешения на оружие

Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия



Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии сообщил о продлении разрешений на оружие до 1 сентября 2020 года. Связано это с пандемией коронавируса и введённой самоизоляцией граждан.



- Действие лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности, продление (выдача) удостоверений частного охранника, а также выдача (переоформление, продление) разрешения на хранение и ношение, хранение и использование оружия, выдача лицензии на приобретение гражданского и служебного оружия, срок действия которых истекают (истекли) в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года, действие продлевается на срок до 1 сентября 2020 года, за исключением лицензии на приобретение оружия, действия которых не продлевается. Заявление и документы на продление разрешительных документов необходимо подать по окончании ограничительных мер, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В случае необходимости продления разрешения на оружие или получения лицензии на приобретение оружия, заявление рекомендуется подать через портал Госуслуг.



Готовые документы можно получить в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по предварительной записи.







