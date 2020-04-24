Средства индивидуальной защиты для медиков передал фонд «Вольное дело»
В медицинские учреждения Иркутской области поступят 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков. Средства индивидуальной защиты для медиков передал фонд «Вольное дело». Договорённость об этом была достигнута между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и российским промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. Во время встречи в конце марта 2020 года стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемые в области.
Отличие респираторов от обычных медицинских масок в более высоких защитных характеристиках и более длительном времени использования.
Ранее фонд «Вольное дело» передал региону больше 130 тысяч медицинских масок. Они поступили в региональный минздрав, а также в администрации муниципалитетов области.
Фонд также закупил четыре автомобиля скорой помощи для Иркутской области. Машины произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удалённых районах, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Иркутской области подарили 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков
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