Иркутской области подарили 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков

Средства индивидуальной защиты для медиков передал фонд «Вольное дело»



В медицинские учреждения Иркутской области поступят 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков. Средства индивидуальной защиты для медиков передал фонд «Вольное дело». Договорённость об этом была достигнута между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и российским промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. Во время встречи в конце марта 2020 года стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемые в области.



Отличие респираторов от обычных медицинских масок в более высоких защитных характеристиках и более длительном времени использования.



Ранее фонд «Вольное дело» передал региону больше 130 тысяч медицинских масок. Они поступили в региональный минздрав, а также в администрации муниципалитетов области.



Фонд также закупил четыре автомобиля скорой помощи для Иркутской области. Машины произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удалённых районах, сообщили в пресс-службе областного правительства.



