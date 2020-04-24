В Улан-Удэ выявили сайт с азартными играми

Прокуратура приняла меры по блокировке сайта



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила в Интернете сайт с азартными играми.

По закону такая деятельность осуществляется исключительно в игорных заведениях, расположенных в игорных зонах. Организация и проведение азартных игр с Интернете запрещена.



- Прокурор района предоставил информацию в Федеральную налоговую службу для направления материалов в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в целях принятия решения о включении указанного сайта в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

