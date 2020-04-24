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В Улан-Удэ выявили сайт с азартными играми

В Улан-Удэ выявили сайт с азартными играми
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокуратура приняла меры по блокировке сайта

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила в Интернете сайт с азартными играми.
По закону такая деятельность осуществляется исключительно в игорных заведениях, расположенных в игорных зонах. Организация и проведение азартных игр с Интернете запрещена.

- Прокурор района предоставил информацию в Федеральную налоговую службу для направления материалов в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в целях принятия решения о включении указанного сайта в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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