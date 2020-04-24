В Бурятии работникам ЖКХ задолжали более 700 тысяч рублей по зарплате

После прокурорского вмешательства задолженность была погашена
Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Сибирь» нарушало трудовое законодательство.
Установлено, что за февраль 2020 года общество не выплатило заработную плату 43 работникам в сумме 725 тысяч рублей.
Работодателю внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.
Также по заявлениям прокурора мировой судья судебного участка № 1 Заиграевского района вынес 10 судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 182 тысячи рублей.
Кроме того, директор общества привлечён к административной ответственности за невыплата выплату в срок заработной платы. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В настоящее время заработная плата работникам ЖКХ выплачена в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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