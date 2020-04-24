Убившие бомжа улан-удэнцы не смогли обжаловать суровый приговор

На двоих мужчинам дали 28 лет лишения свободы
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции с дислокацией в Новосибирске рассмотрел апелляционные жалобы двух осуждённых из Улан-Удэ и их защитников.
Приговором Верховного суда Бурятии от 27 декабря 2019 года мужчины признаны виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц».
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в марте прошлого года. Двое бездомных в помещении теплового коллектора убили знакомого. Преступление произошло в присутствии двух женщин, одна из которых сообщила о расправе в правоохранительные органы.
В суде свидетели дали подробные, изобличающие осуждённых показания.
Суд назначил виновным наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Осуждённые и их адвокаты, не согласившись с приговором, обжаловали его в апелляционном порядке.
- Вышестоящий суд признал доводы защиты необоснованными и оставил их без удовлетворения, а приговор без изменения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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