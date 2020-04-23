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450 жителей Иркутской области хотят вернуться домой из-за рубежа

450 жителей Иркутской области хотят вернуться домой из-за рубежа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прибывшие разместятся в обсерваторах в разных регионах страны

Власти Иркутской области помогают местным жителям, которые оказались за пределами России, вернуться на родину. Заявления на портале госуслуг об оказании помощи по возвращению в страну в настоящее время оформили более 450 жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мы информируем наших граждан о планируемых авиарейсах. В период с 19 по 21 апреля мы оказали содействие 40 жителям региона в выезде с территории Вьетнама, Японии, Мьянмы. Проработан вопрос об их размещении в обсерваторах Владивостока, Новосибирска и Москвы. Совместно с МИД России отрабатывается схема передвижения туристов на территориях иностранных государств, чтобы была возможность добраться до аэропорта вылета, - сказала начальник управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

В течение нескольких дней адресно проработаны заявки жителей региона, которые находятся во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Индонезии. Людям помогают зарегистрироваться на ближайшие рейсы. Так, на запланированные на 24 апреля рейс из Индии (Гоа-Новосибирск-Екатеринбург) зарегистрировались 16 человек, на рейс из Таиланда (Пхукет-Новосибирск-Екатеринбург) – 8 человек.

- Работу по установлению местоположения жителей Иркутской области на территории других стран необходимо продолжить. Мы не можем оставить без помощи наших сограждан, которые по разным причинам в сложной эпидемиологической ситуации оказались за пределами родины. Необходимо также поддерживать связь с обсерваторами в других регионах России, где находятся жители Иркутской области, - подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.
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