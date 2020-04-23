Инспекторы будут выявлять пьяных водителей и контролировать соблюдение самоизоляции
Вечером в пятницу, 24 апреля в Улан-Удэ сотрудники ДПС проведут очередной профилактический рейд. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей.
Кроме того, сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение водителями режима самоизоляции.
Будет задействованы 10 автопатрулей в составе 20 инспекторов.
В течение нескольких часов наряды проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, Фото:
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