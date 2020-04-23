В Улан-Удэ массово проверят водителей

Инспекторы будут выявлять пьяных водителей и контролировать соблюдение самоизоляции



Вечером в пятницу, 24 апреля в Улан-Удэ сотрудники ДПС проведут очередной профилактический рейд. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей.



Кроме того, сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение водителями режима самоизоляции.



Будет задействованы 10 автопатрулей в составе 20 инспекторов.



В течение нескольких часов наряды проведут проверку на основных магистральных улицах столицы республики, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

