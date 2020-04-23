Заявки на участие уже принимаются
В рамках празднования 75-летия Великой Победы федерация компьютерного спорта Забайкальского края совместно с министерством физической культуры и спорта Забайкальского края проведёт бесплатный турнир по World of Tanks 3Х3 «Кубок Победы 75».
Призовой фонд составляет 48 тысяч рублей.
В турнире могут принять участие только команды Забайкальского края в составе трёх человек старше 12 лет.
Чтобы стать участником компьютерных состязаний необходимо пройти регистрацию до 16:00 7 мая 2020 года: заполнить регистрационную карту, направить скан паспорта всех игроков на электронную почту tankifcs@mail.ru
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Бурятии прошёл республиканский чемпионат по World of Tanks.
В Забайкалье устроят турнир по World Of Tanks
Общество, Фото:
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