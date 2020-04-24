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24 Апреля

23 Апреля

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В Бурятии немного похолодает

В Бурятии немного похолодает
Общество,  Фото:pixabay.com
Местами ожидается сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 6-11, ночью в отдельных районах до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 13-18, местами до 24, по северной половине при облачности 6-11 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2, днём 14-16 тепла.
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