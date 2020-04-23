В Бурятии стартовал конкурс «Моя заповедная территория»
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает принять участие в литературно-творческом конкурсе «Моя заповедная территория» в рамках международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран «Марш парков-2020».
- Если вы любите прозу и хотите проявить свои творческие способности, тогда этот конкурс для вас. На конкурс принимаются литературные творческие работы (эссе, очерки, рассказы собственного сочинения). Предлагаем участникам конкурса отразить в своих работу красоту и неповторимость заповедных территорий, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»: Баргузинского заповедника, Забайкальского национального парка и Фролихинского заказника, - отметили в пресс-службе учреждения.
Приветствуется описание путешествий, рассказы о интересных встречах и наблюдениях. Работы должны соответствовать экологической и природоохранной тематике и целям конкурса.
Конкурс проводится с 22 апреля по 15 мая 2020. Информация о результатах творческого состязания и лучшие работы будут размещены на сайте и в периодических изданиях.
В Бурятии выберут лучший рассказ о заповедниках
Общество, Фото:
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