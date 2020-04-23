Решения вынесены в виде предупреждений либо наложении штрафов
Ежедневно полицейские Иркутской области привлекают к ответственности около 200 нарушителей режима самоизоляции. В отношении 111 человек суды уже вынесли решения в виде предупреждений либо наложении штрафов в размере от тысячи до 30 тысяч рублей.
С начала вступления в силу действия статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ правоохранительными органами составлен 1401 протокол по данной статье. Ещё 135 материалов переданы в другие уполномоченные органы.
Сотрудники Иркутска за прошедшие сутки проверили 1805 торговых точек и пунктов оказания услуг населению. В 29 из тех, чья деятельность сейчас разрешена, выявили нарушения санитарных норм. Из проверенных 710 организаций, которые в связи с угрозой распространения коронавируса не должны работать, две продолжали свою деятельность, сообщили пресс-службе правительства региона.
111 решений суда вынесено в Иркутской области по нарушителям режима самоизоляции
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