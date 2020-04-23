За сутки выявлено около пяти тысяч случаев
По данным на 23 апреля в России общее число случаев заболевания коронавирусом составляет 62 773, за последние сутки выявлено 4 774 случая, 4 891 человека выздоровело, умерло 555 человек.
Проведено тестов более 2,4 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии 167 случаев заражения коронавирусом. В том числе за весь период завершили лечение и выписались из больницы 55 человек. Также в статистику входят две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа. В настоящее время лечение в стационарах проходят 110 человек.
В Забайкальском крае 73 случая заболевания коронавирусом, семь человек выписаны из больниц, у каждого из них анализ дважды показал отрицательный результат.
В Иркутской области 81 случай, 57 человек госпитализировано, из 12 из обсерваторов. Выздоровел 21 человек, скончались 3 человека.
В России число случаев заражения коронавирусом близится 63 тысячам
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