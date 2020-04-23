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В Бурятии сову отбили от стаи ворон

В Бурятии сову отбили от стаи ворон
Общество,  Фото:"Подслушано Бурятия"
Неравнодушные люди ищут хозяев птицы

В Бурятии сову спасли от ворон. Фотография спасённой птицы появилась в популярном паблике «Подслушано Бурятия» ВКонтакте. Однако авторы поста не указали ни время обнаружения, и место нахождения птицы. Они через социальную сеть искали хозяев совы. Также перед ними встала проблема, куда же пристроить птичку.

Подписчики паблика бросились давать советы по питанию птицы и куда её можно пристроить: «Пока, наверное, у себя подержать, подкормить и отпустить в лес, маленький? Один пока не выживет в лесу, да? Или после карантина в зоопарк, или позвонить защитникам животных может подскажут. Кто в своём доме живёт, может дереве дупло сделать и поселить там, подкармливая!!)))) ну чудо же!», «Их надо кормить по-особому, лучше сразу к специалистам передайте. Им нельзя давать чистое мясо или фарш. Если сами кормите, то давайте мышей или крыс, на худой конец цыплят», «Вот так находка».

Также было предложено обратиться в Этнографический музей, где есть «живой уголок».

Одна их подписчик захотела забрать птицу себе, высказав это в комментариях: «Подарите его мне, что за прелесть».

Одни из пользователей Сети пошутил, что это птица из известного фантастического фильма – «Гарри Поттер»: «Это Букля. Вам письмо из Хогвартса. Правда, его вороны украли».

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта на трассе жители Бурятии нашли сову. Птицу люди забрали с собой и потом выпустили на волю. За короткое путешествие люди успели дать имя найдёнышу – сову прозвали Зинаидой, поскольку она реагировала на это имя. 
птицы
 
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