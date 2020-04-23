В Бурятии до конца недели все одинокие родители получат сухпайки

Спонсорскую помощь оказала группа компаний «Титан»
Во всех районах Улан-Удэ организована доставка продуктовых наборов одиноким родителям. Помощь в этом оказала группа компаний «Титан», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Совместно с администрациями Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов были определены 19 пунктов, откуда распределяются продуктовые наборы по конкретным адресам. Для их доставки привлекаются сотрудники структурных подразделений минсоцзащиты Бурятии, волонтёры нескольких общественных объединений, которые работают с первых дней действия периода самоизоляции.
- Транспорт для этих целей выделили администрации, управление социальной защиты населения по Улан-Удэ, комплексный центр «Доверие». Также был привлечён автопарк «социального такси» и «мобильных бригад», - прокомментировал процесс гражданам руководитель управления социальной защиты населения по Улан-Удэ Анатолий Печкин.
- Есть ситуации, когда у нас нет телефонных данных человека, которому полагается эта мера поддержки. В этом случае наши специалисты доставляют уведомление лично по адресам, - уточнил Анатолий Николаевич.
В столице Бурятии будет выдано самое большое количество наборов – 3 626 штук.
- Сделать это надо максимально быстро, так как для всех семей такая помощь просто необходима, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Отмечу, главой Бурятии было принято решение подключить машины холдинга «Яндекс». Автопарк направляется в помощь тем, кто будет доставлять продуктовые наборы до адресата. Уже вчера в тестовом режиме развезли 200 наборов. До конца недели, привлекая Яндекс такси, планируется доставить порядка 4 тысяч продуктовых наборов.
Ранее по поручению главы Бурятии организована срочная социальная помощь в виде продуктовых наборов одиноким родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Мера поддержки одноразовая и предусмотрена для родителей, чьи дети не ходят в школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях.
На сегодня по республике выдана половина всех наборов. До конца недели будут вручены все 12 458 наборов. Набор включает продукты длительного срока хранения. Это крупы, тушёнка, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего 18 наименований, в том числе 6 позиций – это продукция местных производителей.
- Отмечу, помощь дойдёт до каждого адресата. И в этом нам помогает правительство республики. В частности, взаимодействие с министерством транспорта, руководством аэропорта «Байкал» и авиакомпании «Ангара» позволило в сжатые сроки и своевременно доставить продуктовые наборы для одиноких родителей в северные районы Бурятии, - подчеркнула Татьяна Быкова.
В Бурятии до конца недели все одинокие родители получат сухпайки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необычную экскурсию провели сотрудники ГИБДД
Онлайн-трансляция концерта «Арадайм баялиг» состоится сегодня на YouTube-канале театра
Монгольская сторона благодарит Бурятию за своих студентов, которым помогли добраться до дома
Цифровые пропуска внедряют пока в 21 регионе России
С таким предложением выступили в минздраве России
В республике сформировали необходимый резерв препаратов
В Забайкалье также увеличилось число больных COVID-19
Однако оплачивать услуги всё же рекомендуется через мобильные приложения
Протокол на водителя маршрутки рассмотрел Советский суд
Наказывать предлагают как детей, так и родителей
Во время акции на площади Советов её участники соблюдали дистанцию и были в масках
Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки
Прокуратура выявила нарушения
Аферистка представилась ему сотрудницей банка
Осуждённый получил рабочую квалификацию