В Бурятии до конца недели все одинокие родители получат сухпайки

Спонсорскую помощь оказала группа компаний «Титан»



Во всех районах Улан-Удэ организована доставка продуктовых наборов одиноким родителям. Помощь в этом оказала группа компаний «Титан», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Совместно с администрациями Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов были определены 19 пунктов, откуда распределяются продуктовые наборы по конкретным адресам. Для их доставки привлекаются сотрудники структурных подразделений минсоцзащиты Бурятии, волонтёры нескольких общественных объединений, которые работают с первых дней действия периода самоизоляции.



- Транспорт для этих целей выделили администрации, управление социальной защиты населения по Улан-Удэ, комплексный центр «Доверие». Также был привлечён автопарк «социального такси» и «мобильных бригад», - прокомментировал процесс гражданам руководитель управления социальной защиты населения по Улан-Удэ Анатолий Печкин.



- Есть ситуации, когда у нас нет телефонных данных человека, которому полагается эта мера поддержки. В этом случае наши специалисты доставляют уведомление лично по адресам, - уточнил Анатолий Николаевич.



В столице Бурятии будет выдано самое большое количество наборов – 3 626 штук.



- Сделать это надо максимально быстро, так как для всех семей такая помощь просто необходима, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Отмечу, главой Бурятии было принято решение подключить машины холдинга «Яндекс». Автопарк направляется в помощь тем, кто будет доставлять продуктовые наборы до адресата. Уже вчера в тестовом режиме развезли 200 наборов. До конца недели, привлекая Яндекс такси, планируется доставить порядка 4 тысяч продуктовых наборов.



Ранее по поручению главы Бурятии организована срочная социальная помощь в виде продуктовых наборов одиноким родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.



Мера поддержки одноразовая и предусмотрена для родителей, чьи дети не ходят в школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях.



На сегодня по республике выдана половина всех наборов. До конца недели будут вручены все 12 458 наборов. Набор включает продукты длительного срока хранения. Это крупы, тушёнка, сахар, растительное масло, молоко и т.д. Всего 18 наименований, в том числе 6 позиций – это продукция местных производителей.



- Отмечу, помощь дойдёт до каждого адресата. И в этом нам помогает правительство республики. В частности, взаимодействие с министерством транспорта, руководством аэропорта «Байкал» и авиакомпании «Ангара» позволило в сжатые сроки и своевременно доставить продуктовые наборы для одиноких родителей в северные районы Бурятии, - подчеркнула Татьяна Быкова.

