Забайкальские кутюрье придумали модель защитной одежды для врачей
Агинские дизайнеры Руслан Батожаргалов вместе со своей сестрой Даримой Балдандоржиной придумали модель защитной одежды для врачей. Первая партия защитных костюмов с размерным рядом от 46 до 52 размеров уже направлена в Могойтуйскую районную больницу, где в настоящее время разворачивается моностационар. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского бурятского округа.
В дальнейшем мастера кройки и шитья планируют подарить защитные костюмы и для других медицинских учреждений округа. Агинские дизайнеры в числе первых отозвались на призыв помощи врачам в условиях пандемии коронавируса.
- Защитный комплект из комбинезона и косынки сшит из лёгкой, хлопчатобумажной ткани. Думаю, что костюмы будут востребованы медицинскими работниками. Главное в этой модели удобство, свобода в движениях и надёжная защита, - отмечает Руслан Батожаргалов.
Руслан Батожаргалов из Агинского бурятского округа Забайкальского края - неоднократный победитель окружных, краевых, всероссийских и международных смотров-конкурсов национального костюма. Сегодня он конструирует и моделирует современные стилизованные костюмы, сценические наряды с этническими мотивами. Благодаря своему безупречному вкусу Руслан Батожаргалов давно стал известен в культурной среде Агинского округа как самый модный художник-модельер, в нарядах которого блистают известные артисты и просто модницы.
Агинские дизайнеры бесплатно шьют защитные костюмы медикам
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