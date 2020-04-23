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Агинские дизайнеры бесплатно шьют защитные костюмы медикам

Агинские дизайнеры бесплатно шьют защитные костюмы медикам
Общество, 
Забайкальские кутюрье придумали модель защитной одежды для врачей

Агинские дизайнеры Руслан Батожаргалов вместе со своей сестрой Даримой Балдандоржиной придумали модель защитной одежды для врачей. Первая партия защитных костюмов с размерным рядом от 46 до 52 размеров уже направлена в Могойтуйскую районную больницу, где в настоящее время разворачивается моностационар. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского бурятского округа.

В дальнейшем мастера кройки и шитья планируют подарить защитные костюмы и для других медицинских учреждений округа. Агинские дизайнеры в числе первых отозвались на призыв помощи врачам в условиях пандемии коронавируса.

- Защитный комплект из комбинезона и косынки сшит из лёгкой, хлопчатобумажной ткани. Думаю, что костюмы будут востребованы медицинскими работниками. Главное в этой модели удобство, свобода в движениях и надёжная защита, - отмечает Руслан Батожаргалов.

Руслан Батожаргалов из Агинского бурятского округа Забайкальского края - неоднократный победитель окружных, краевых, всероссийских и международных смотров-конкурсов национального костюма. Сегодня он конструирует и моделирует современные стилизованные костюмы, сценические наряды с этническими мотивами. Благодаря своему безупречному вкусу Руслан Батожаргалов давно стал известен в культурной среде Агинского округа как самый модный художник-модельер, в нарядах которого блистают известные артисты и просто модницы.
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