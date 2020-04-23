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В Ангарске устроили виртуальную выставку разбитых машин

В Ангарске устроили виртуальную выставку разбитых машин
Общество, 
Необычную экскурсию провели сотрудники ГИБДД

Во время временных ограничительных мер из-за коронавируса необычную экскурсию на выставку разбитых автомобилей организовали сотрудники ГИБДД Ангарска для пользователей социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В прямом эфире официального аккаунта Госавтоинспекции в Инстаграм все желающие смогли виртуально посетить специализированную стоянку транспортных средств. Здесь размещены автомобили после серьёзных дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД дистанционно довели информацию о статистике дорожных аварий и их основных причинах, на реальных примерах рассказали о наиболее запоминающихся и трагичных ДТП, произошедших за последнее время. Зрители через экраны своих смартфонов в режиме реального времени смогли оценить, к каким последствиям может привести несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона и проезда перекрестка, нетрезвое состояние водителей.

Экскурсию посетили более 500 человек. 
ГИБДД ДТП коронавирус
 
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