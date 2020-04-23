Онлайн-трансляция концерта «Арадайм баялиг» состоится сегодня на YouTube-канале театра
Сегодня, 23 апреля, состоится онлайн-трансляция концерта «Арадайм баялиг» театра «Байкал». На концерте прозвучат старинные бурятские песни в современной обработке.
- Душа и богатство бурятского народа наиболее полно и точно отражаются в его песнях. С давнего времени традиционный жизненный уклад бурят сопровождался песнопениями. Их исполняли не только по большим праздникам, но и во время обрядов и даже выходов на охоту. С течением времени множество песен и музыкальных произведений были утрачены и теперь истинное творчество приходится воссоздавать по крупицам, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Грантовый проект театра «Байкал» «Арадайм баялиг» собрал и восстановил практически утраченный песенный материал. В совершенно новой аранжировке, песни пережившие столетия, вновь разольются напевной мелодией и богатым звучанием Национального оркестра Бурятии. Протяжное пение, уникальные мелизмы прозвучат голосами солистов театра «Байкал».
Трансляция начнётся в 18:00 по местному времени и будет доступна в течение суток. Посмотреть концерт можно на канале театра «Байкал».
Возрастное ограничение 6+
Театр «Байкал» исполнит старинные песни в современной обработке
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