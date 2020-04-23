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В Бурятии военные медики избавят полигоны от клещей

В Бурятии военные медики избавят полигоны от клещей
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут обработаны и прилегающие территории воинских частей

Военные медики Бурятии при подготовке к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч гектаров.

Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита.

Также регулярно будет осуществляться покос травы в местах массового пребывания военнослужащих.

Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО клещи
 
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