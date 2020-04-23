За сообщение о поджигателе леса в Забайкалье дадут 20 тысяч рублей

В лесах региона действует режим ЧС
На территории Забайкальского края действуют особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. О том, что нельзя делать, какие основные причины лесных пожаров, и какое вознаграждение ждёт тех, кто сообщит о поджигателях рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.
- После введения режима ЧС запрещено всё, что связано с огнём, в том числе разводить огонь даже на дачных участках, - рассказал Максим Суворов.
С начала лесопожарными формированиями было ликвидировано более 500 лесных пожаров. Основными причинами являются - выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнём, переход огня с иных категорий, а именно, неконтролируемый палы на сенокосных угодья. В отношении поджигателей возбуждены уголовные дела и виновные будут возмещать ущерб от лесных пожаров, а также взыскание на тушение пожаров.
- По каждому случаю составляется акт, проводятся проверки. На сегодняшний день выявлено 16 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, почти 90 человек – в поджигании сухой травы. За прошлый год было выявлено 15 лиц, виновных в поджигании, в этом году работа ведётся активнее. На сегодняшний день возбуждено шесть уголовных дел, выписаны административные штрафы, - рассказал Максим Суворов.
Людям, сообщившим в правоохранительные органы достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Человеку, который содействовал задержанию лиц, виновных в возникновении природных пожаров, выплачивается денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за каждого задержанного.
Обратиться в правоохранительные органы можно по телефону: 101, 02 - со стационарного, 102 - с сотового телефона, а также на номер экстренных служб 112. Для получения вознаграждения необходимо передать зафиксированные материалы в правоохранительные органы для подтверждения, затем обратиться в Минприроды края с заявлением на получение. Граждане могут обратиться в министерство по почтовому адресу: 672007, г. Чита, а/я 1395. На адрес электронной почты: info@minprir.e-zab.ru. Лично по адресам: улица Богомягкова, 23, Ленинградская, 15.
Минприроды Забайкальского края обращается к гражданам с просьбой при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07.
За сообщение о поджигателе леса в Забайкалье дадут 20 тысяч рублей
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