В Бурятии предложили наказывать за оскорбления учителей

Наказывать предлагают как детей, так и родителей



В Бурятии заявили о необходимости ввести ответственность за применение насилия и публичное оскорбление педагогов при исполнении ими профессиональных обязанностей. В пресс-службе бурятского парламента сообщили, что соответствующее предложение из Бурятии хотят отправить в Госдуму.



- К сожалению, у нас в республике такие случаи имеются, - пояснил инициатор обращения, депутат Игорь Марковец. - Сейчас дети порой неуважительно относятся к учителям, да и родители могут вести себя с педагогами недостойно. Это вредит авторитету педагога и профессии учителя в целом. Наше обращение также направляется нашим депутатам в Госдуме, членам Совета Федерации от Бурятии с просьбой оказать содействие в принятии положительного решения.









