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150-летие со дня рождения Ленина отметили в Улан-Удэ скромно

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Во время акции на площади Советов её участники соблюдали дистанцию и были в масках. ФОТО

150-летие со дня рождения Владимира Ленина отметили в Бурятии довольно скромно. С утра на площади Советов в Улан-Удэ лежали две гвоздики.

Позже, как сообщается на сайте Бурятского рескома КПРФ, состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику Ленина. Отмечается, что во время акции участники соблюдали дистанцию и были в масках. Здесь они выступили с речами. 

Не остались без внимания коммунистов и другие памятники Ильичу по республике.

- Был проведён челлендж. Каждый район отправлял фотографию с места возложения цветов либо видео этого момента, когда возле памятника Ильичу разворачивались красные флаги Победы или советские флаги. Эта акция-челендж прошла под девизом «Ленин с нами! Ленин и теперь живее всех живых!» - говорится на сайте Бурятского рескома КПРФ.

Кроме того, в рамках объявленной акции некоторые жители Бурятии откликнулись на призыв и вывесили красные флаги на балконах, на домах, личных магазинах и т.д.

Открытие памятника

В Улан-Удэ в день рождения Ленина был открыт памятник. Его открытие состоялось на территории Октябрьского района - в ДНТ «Радужный».

По инициативе коммуниста, председателя БРО «Ветераны комсомола» Сергея Будажапова памятник был отреставрирован и установлен в переулке «Комсомольский». Эту работу Сергей Будажапов провёл на собственные средства и посчитал, что название улицы как нельзя лучше соответствует месту установки памятника.

Справка:

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.

Ленин
 
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