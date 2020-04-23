150-летие со дня рождения Ленина отметили в Улан-Удэ скромно



Не остались без внимания коммунистов и другие памятники Ильичу по республике.



- Был проведён челлендж. Каждый район отправлял фотографию с места возложения цветов либо видео этого момента, когда возле памятника Ильичу разворачивались красные флаги Победы или советские флаги. Эта акция-челендж прошла под девизом «Ленин с нами! Ленин и теперь живее всех живых!» - говорится на сайте Бурятского рескома КПРФ.



Кроме того, в рамках объявленной акции некоторые жители Бурятии откликнулись на призыв и вывесили красные флаги на балконах, на домах, личных магазинах и т.д.



Открытие памятника



В Улан-Удэ в день рождения Ленина был открыт памятник. Его открытие состоялось на территории Октябрьского района - в ДНТ «Радужный».



По инициативе коммуниста, председателя БРО «Ветераны комсомола» Сергея Будажапова памятник был отреставрирован и установлен в переулке «Комсомольский». Эту работу Сергей Будажапов провёл на собственные средства и посчитал, что название улицы как нельзя лучше соответствует месту установки памятника.



Справка:



22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) - советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого социалистического государства, основатель СССР.





150-летие со дня рождения Владимира Ленина отметили в Бурятии довольно скромно. С утра на площади Советов в Улан-Удэ лежали две гвоздики.Позже, как сообщается на сайте Бурятского рескома КПРФ, состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику Ленина. Отмечается, что во время акции участники соблюдали дистанцию и были в масках. Здесь они выступили с речами.