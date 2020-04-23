Нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки
Прокуратура Заиграевского района Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере лесопользования и охраны лесов от пожаров на территории района.
Установлено, что в местах незаконных рубок лесных насаждений имеются порубочные остатки, которые создают угрозу возникновения лесных пожаров.
По закону лесопользователи обязаны осуществлять уборку лесоделяны от порубочных остатков.
В суд направлено 63 исковых заявления к лицам, виновным в совершении незаконных рубок лесных насаждений, о понуждении произвести очистку мест незаконных рубок от порубочных остатков.
Суд удовлетворил требования прокурора по 27 делам удовлетворил. По 12 искам производства прекращены в связи с добровольным исполнением требований прокурора, 24 иска находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии через суд уберут порубочные остатки в лесах
Общество, Фото:
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