Прокуратура выявила нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, в Галтайской специальная (коррекционной) школе-интернате нарушали законодательство в сфере закупок.
Установлено, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» учреждение заключило три контракта на сумму 1,9 млн рублей с субъектами бизнеса.
В нарушение закона учреждением произведена оплата за поставленные товары с нарушением сроков. Кроме того, в федеральный орган исполнительной власти несвоевременно направлены сведения об исполнении контрактов для внесения их в единую информационную систему в сфере закупок.
Директору школы-интерната внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение срока оплаты товаров для обеспечения государственных нужд и за несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, сведений, подлежащих включению в реестр контрактов.
Дела находятся на рассмотрении в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии прокуратура внесла представление директору школы-интерната
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