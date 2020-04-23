Аферистка представилась ему сотрудницей банка
Накануне в полицию Братска обратился 39-летний машинист лесозаготовительной спецтехники. Мужчина сообщил, что ему поступил звонок с московского номера, как ему сообщили, от службы безопасности банка. Девушка предупредила о якобы выявленном неправомерном доступе в личный кабинет клиента, что может привести к краже денег.
Для сохранения вклада ею было предложено сообщить номер карты и секретный короткий код с её оборотной стороны, а затем продиктовать пришедшие в сообщениях от банка пароли. Не сомневаясь в добропорядочности звонившей ему дамы, братчанин передал всю запрошенную информацию. После чего общение прекратилось, а с его счёта были списаны 144 тысячи рублей.
Правоохранители проводят проверку, по завершению которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция призывает людей при получении звонков от неизвестных абонентов, представляющихся сотрудниками банковской сферы, не вступать с ними в переговоры. Помните, что настоящие служащие финансовых учреждений никогда не запрашивают по телефону у клиентов их персональные данные.
Решайте все возникающие вопросы по вашим счетам или обслуживаю банковских карт только по телефонам горячей линии, номер которой имеется на карте каждой кредитной организации, -предостерегают правоохранители.
Лесозаготовитель из Братска лишился денег после общения с мошенницей
Общество, Фото:
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