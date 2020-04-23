Осуждённый получил рабочую квалификацию
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ экзаменационная комиссия онлайн приняла экзамены по итогам обучения в профессиональном училище по специальности «электромонтажник по освещению и осветительным путям».
Экзаменовался в этот день всего один осуждённый, скоро ему предстоит освобождение. С приобретённой за время отбытия наказания профессией, осуждённый связывает большие надежды.
- Надеюсь, что полученные знания и умения позволят мне трудоустроиться сразу после освобождения,- сказал он.
Преподаватели отметили хорошую подготовку, которая дала положительную оценку в итоговой экзаменационной работе. Осуждённому присвоена квалификация «электромонтажник по освещению и осветительным путям II разряда», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии провели экзамены онлайн
Общество, Фото:
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