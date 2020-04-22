Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры.
Жителям Бурятии напомнили о правильном ношении маски
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить ребёнка от травмирования
Управление Роспотребнадзора дало рекомендации, как нужно носить медицинские маски
Также 21 апреля сотрудники администрации Иркутска проверили 2365 торговых точек и предприятий по оказанию услуг населению
В Бурятии продолжается сезон заболеваемости ОРВИ
В период самоизоляции лесники проводят конкурсы на лесную тематику
Там будут проводиться ремонтные работы
Пока в других городах избавляются от памятников эпохи СССР, в городе Саянск Иркутской области установили новый монумент Ленина
Проект бурятского режиссёра Баира Цыренова получил название «Вирус»
Здесь проведена противоклещевая и дератизационная обработка
Во всех региональных заказниках будет сооружено несколько десятков искусственных гнёзд
Порядка 10 вылетов было совершено на авиационный полигон Мухор-Кондуй
За сутки выявлено более пяти тысяч случаев
Уже в этом году лесники планируют получить более 300 тысяч сеянцев
Военнослужащие готовят военную технику к летнему режиму
Танцоры из Баргузинского района присоединились к марафону #Танцуемдома